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Süper Kupa finalini kim, hangi takımlar oynayacak?

Süper Kupa finalini kim, hangi takımlar oynayacak?
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, daha önceki dönemde yeni formatı ile oynanacağı duyurulan Turkcell Süper Kupa 2025 müsabakalarının hangi şekilde oynanacağını kararlaştırdı. Peki, Süper Kupa finalini kim, hangi takımlar oynayacak?

Trabzonspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında yarın Gaziantep'te oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi bugün iki takımın teknik direktörü ve kaptanlarının katılımıyla ortak basın toplantısı düzenlendi. Peki, Süper Kupa finalini kim, hangi takımlar oynayacak?

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, daha önceki dönemde yeni formatı ile oynanacağı duyurulan Turkcell Süper Kupa 2025 müsabakalarının hangi şekilde oynanacağını kararlaştırmıştır.

Buna göre, müsabakalar tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak olup, yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecektir. Kazanan takımlar final müsabakası oynamaya hak kazanacaktır.

Ancak bu sezon Galatasaray A.Ş.'nin ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantilemiş olması ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmiş olmasından dolayı, ligi üçüncü sırada bitirecek takım, Turkcell Süper Kupa 2025 müsabakalarına katılacak son takım olacaktır.

Takımlarımızın sezon öncesinde oynayacağı UEFA eleme müsabakaları da dikkate alınarak, müsabakaların 2026 Ocak ayında oynatılmasına karar verilmiştir. Kesin tarihler ve final merkezleri daha sonra ilan edilecektir.

Lig sıralaması ve kupa finalinde alınacak sonuçlar doğrultusunda eşleşmeler aşağıdaki şekilde olacaktır.

Lig şampiyonu ile kupa şampiyonunun aynı takım olması halinde:

• Lig şampiyonu ile kupa finalisti,

• Lig ikincisi ile lig üçüncüsü,

Lig şampiyonu ile kupa finalistinin aynı takım olması halinde:

• Lig şampiyonu ile lig üçüncüsü,

• Kupa şampiyonu ile lig ikincisi,

Lig ikincisi ile kupa şampiyonunun aynı takım olması halinde:

• Lig şampiyonu ile kupa finalisti,

• Kupa şampiyonu ile lig üçüncüsü,

Lig ikincisi ile kupa finalistinin aynı takım olması halinde:

• Lig şampiyonu ile kupa finalisti,

• Kupa şampiyonu ile lig üçüncüsü eşleşecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SÜPER KUPA FİNALİNİ HANGİ TAKIMLAR OYNAYACAK?

Süper Kupa finali eşleşmeleri henüz netleşmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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