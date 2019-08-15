Süper Kupa finalinde gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

15.08.2019 17:11

BEŞİKTAŞ Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen aralarında Fester Abdü adı ile bilinen youtuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın da olduğu 5 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Beşiktaş'ta dün oynanan final maçında gözaltına alınan 5 şüpheli, bugün İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilmişti. Savcılık, şüphelilerden Ali Abdülselam Yılmaz'ın "İzinsiz sahaya girmek" suçundan, diğer 4 şüphelinin ise "İzinsiz sahaya girmek suçuna iştirak etmekten" haklarında ikametlerine en yakın karakola imza vermek ve yurtdışına çıkış yasağını içeren adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüphelilerin adli kontrolle serbest bırakılmalarına karar verdi.



Kaynak: DHA