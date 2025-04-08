Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi

Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi
Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz

Netanyahu'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Trump'ın Erdoğan'la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye'yi sen aldın

Trump'ın Erdoğan'la arasındaki "Suriye" anısı olay: Belki de benimdir
İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş

İBB, milyonlarca liralık ihaleyi sokak arasındaki bu işletmeye vermiş

Süper Kupa dörtlü final mi, neden dörtlü final oldu?

Süper Kupa dörtlü final mi, neden dörtlü final oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Kupa'nın bu yıl yeni bir formatla oynanacağı duyuruldu. Daha önce Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu arasında düzenlenen organizasyon, yeni formatla birlikte dörtlü final şeklinde oynanacak. Yeni formata göre Süper Kupa, Süper Lig şampiyonu, Süper Lig İkincisi, Türkiye Kupası şampiyonu ve Türkiye Kupası finalisti'nin katılımıyla gerçekleştirilecek. Süper Kupa dörtlü final mi oldu?

Süper Kupa'nın bu yıl yeni formatla oynanacağı haberi sporseverlerin ilgi odağı oldu. Süper Kupa'nın nasıl oynanacağı merak edildi. Peki, Süper Kupa dörtlü final mi oldu?

SÜPER KUPA DÖRTLÜ FİNAL Mİ OLDU?

2024 Süper Kupa'ya kadar Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu arasında oynanan organizasyon, iki kupayı da aynı takımın kazanması durumunda Süper Lig şampiyonu takım ile Türkiye Kupasını kaybeden finalist takım arasında oynanıyordu. Bunun örnekleri 2009, 2015 ve 2021 süper kupa finallerinde yaşandı.

Sonraki sezonlardan itibaren ise Süper Kupa yeni formatıyla oynanacak. Yeni formata göre Süper Kupa, Süper Lig şampiyonu ile Süper Lig İkincisi ve Türkiye Kupası şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti 'nin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacaktır.

2024-25 Süper Kupası, dörtlü final şeklinde oynanacak.

Katılımcılar:

  • Süper Lig Şampiyonu
  • Süper Lig İkincisi
  • Türkiye Kupası Şampiyonu
  • Türkiye Kupası Finalisti
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.