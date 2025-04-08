Süper Kupa dörtlü final mi, neden dörtlü final oldu?

Süper Kupa'nın bu yıl yeni formatla oynanacağı haberi sporseverlerin ilgi odağı oldu. Süper Kupa'nın nasıl oynanacağı merak edildi. Peki, Süper Kupa dörtlü final mi oldu?

SÜPER KUPA DÖRTLÜ FİNAL Mİ OLDU?

2024 Süper Kupa'ya kadar Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu arasında oynanan organizasyon, iki kupayı da aynı takımın kazanması durumunda Süper Lig şampiyonu takım ile Türkiye Kupasını kaybeden finalist takım arasında oynanıyordu. Bunun örnekleri 2009, 2015 ve 2021 süper kupa finallerinde yaşandı.

Sonraki sezonlardan itibaren ise Süper Kupa yeni formatıyla oynanacak. Yeni formata göre Süper Kupa, Süper Lig şampiyonu ile Süper Lig İkincisi ve Türkiye Kupası şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti 'nin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacaktır.

2024-25 Süper Kupası, dörtlü final şeklinde oynanacak.

Katılımcılar: