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Süper Kupa Canavarı Sergio Ramos

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, takımının İspanya Süper Kupası'nda en tecrübeli ismi. Kulübün son 12 Süper Kupa mücadelesinde de yer alan Ramos, bu kupayı üç defa kaldırma başarısını elde etti.

08.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:19

'in kaptanı Sergio Ramos, takımının Süper Kupası'nda en tecrübeli ismi. Kulübün son 12 Süper Kupa mücadelesinde de yer alan Ramos, bu kupayı üç defa kaldırma başarısını elde etti.

Kaynak: Dugout

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