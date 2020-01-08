Süper Kupa Canavarı Sergio Ramos

08.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:19

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, takımının İspanya Süper Kupası'nda en tecrübeli ismi. Kulübün son 12 Süper Kupa mücadelesinde de yer alan Ramos, bu kupayı üç defa kaldırma başarısını elde etti.