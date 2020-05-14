Süper kahramanlardan çocuklara sosyal mesafe uyarısı Süper kahramanlardan çocuklara sosyal mesafe uyarısı Bursa'da sokağa çıkan çocuklara 'Süper Kahramanlar' maske dağıtarak eğlendirdi 0-14 yaş çocuklar Bursa'da parkları doldurdu Çocuklar parklarda oynarken sosyal mesafeye de uydu Bursa'da 0-14 yaş çocuklar sokağa çıkma izninde parkları doldurdu.

Süper kahramanlardan çocuklara sosyal mesafe uyarısı

Bursa'da sokağa çıkan çocuklara 'Süper Kahramanlar' maske dağıtarak eğlendirdi

0-14 yaş çocuklar Bursa'da parkları doldurdu

Çocuklar parklarda oynarken sosyal mesafeye de uydu

BURSA - Bursa'da 0-14 yaş çocuklar sokağa çıkma izninde parkları doldurdu. 'Süper Kahraman" kıyafetli gençlerde maske dağıtarak çocukları eğlendirirken sık sık sosyal mesafe hatırlatmasında bulundu. Çocuklar parklardaki oyun aletlerine sosyal mesafeye uyarak bindi.

Bugün tüm Türkiye'de 11.00 ile 15.00 saatleri arasında 0-14 yaş arası çocuklara sokağa çıkma izni verildi. Bursa'da çocuklar kendilerini parklara atarken, Nilüfer Belediyesi'nin bando ekibi ile Süpermen ile Mickey Mouse çizgi karakterlerinin kılığına giren animatörler çocuklara maske dağıtarak onları gönüllerince eğlendirdi. Tahta bacaklı adam ile dans eden çocuklar özel dezenfekte edilmiş 23 Nisan Parkı'nda salıncak, kaydırak gibi oyuncaklarda da oynadı. Çocuklar oyun oyarken sosyal mesafe kuralına dikkat etti. Salıncak, kaydırak, döner salıncak gibi oyun aletlerine de çocuklar sosyal mesafeye uyarak bindi.

Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı çocukların eğlendiği parklarda havadan drone ile görüntülendi. Uzun süredir evde kalan çocukların aileleri de bu sürecin bir an önce geçmesini diledi. Parkta arkadaşlarını özleyen çocuklar da oyunlar oynayarak özlemlerini giderdi.

Kaynak: İHA