Süper insan nedir?
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Süper insan nedir?

Süper insan nedir?
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ABD'de yapılan bir çalışma, corona virüsü geçirdikten sonra iki doz mRNA aşısı olan bazı kişilerin süper insan bağışıklığına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Gelişme sonrası süper insan nedir, merak edildi.

ABD'de yapılan çalışmada, koronavirüsü geçirdikten sonra iki doz Pfizer-BioNTech ya da Moderna'nın mRNA aşılarından birini olan bazı kişilerin 'süper insan bağışıklığı' ya da 'hibrit bağışıklık' kazandığı belirlendi. Peki, Süper insan nedir?

SÜPER İNSAN NEDİR?

Çalışmada, corona virüsü geçirdikten sonra iki doz Pfizer-BioNTech ya da Moderna'nın mRNA aşılarından birini olan bazı kişilerin 'süper insan bağışıklığı' ya da 'hibrit bağışıklık' kazandığı belirlendi. Söz konusu kişilerde, corona virüsüne karşı geliştirilen antikor seviyesi ve T hücrelerinin normalden çok daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Hatziioannou, süper insan bağışıklığı olan kişilerin, mevcut varyantların dışında henüz ortaya çıkmamış varyantlara karşı da bağışıklığa sahip olabileceğini belirtti.

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