Süper Film'den üretim kapasitesini artıracak yeni yatırım hamlesi
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Süper Film'den üretim kapasitesini artıracak yeni yatırım hamlesi

Süper Film'den üretim kapasitesini artıracak yeni yatırım hamlesi
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Süper Film, yeni 10.4 metre Bruckner 4. çift yönlü gerdirilmiş polipropilen hattı ve 6. Metalize makinası yatırımları ile Uzak Doğu ve Amerika kıtası hariç, dünyadaki en büyük 9. kapasiteye sahip ambalaj filmi üreticisi konumuna ulaşacak.

Süper Film, yeni 10.4 metre Bruckner 4. çift yönlü gerdirilmiş polipropilen hattı ve 6. Metalize makinası yatırımları ile Uzak Doğu ve Amerika kıtası hariç, dünyadaki en büyük 9. kapasiteye sahip ambalaj filmi üreticisi konumuna ulaşacak.

Sanko Holding çatısı altında 1993 yılında kurulan Süper Film'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yeni yatırımlarıyla film üretimini yılda 184 bin tona, metalize kaplama kapasitesini ise yılda 35 bin tona çıkararak.

Yılda 70 bin ton çift yönlü gerdirilmiş polipropilen film, 48 bin ton çift yönlü gerdirilmiş polyester) film ve 6 bin ton cast & bariyer film ve koli bantı üretimi yapan Süper Film, aynı zamanda ürettiği filmlere 28 bin ton/yıl kapasite ile alüminyum kaplayarak metalize film üretiyor, 12 bin ton/yıl kapasite ile de özel kaplama hattında üretilen filmlere yüksek bariyer, kolay açılabilirlik gibi farklı özellikler kazandırarak yurt içi ve yurt dışı müşterilerine hizmet veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Süper Film Genel Müdürü Fahri Özer, şunları kaydetti:

"Avrupa, Amerika, Afrika, Avustralya ve Asya olmak üzere 5 kıtaya ihracat yapan Süper Film olarak yeni 10.4 metre BRUCKNER 4. BOPP hattı ve 6. BOBST Metalize makinası yatırımlarımız ile film üretimini 184 bin ton/yıla, metalize kaplama kapasitesini ise 35 bin ton/yıl düzeyine çıkartacağız. Bu yatırım ile Süper Film, Uzak Doğu ve Amerika kıtası hariç, dünyada en büyük 9. kapasiteye sahip ambalaj filmi üreticisi konumuna gelecektir."

Süper Film, yeni yatırımı için farklı bir yerleşim yeri seçerek üretim güvenilirliğinin yanı sıra kalifiye iş gücüne de katkıda bulunmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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