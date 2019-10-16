Süper Enduro Yarışları için geri sayım başladı

16.10.2019 09:02

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 4. ayak yarışlarının 4. ayağı 26-27 Ekim tarihlerinde Bodrum'da yapılacak.



Türkiye Motosiklet Federasyonu Halikarnassos Süper Enduro Şampiyonası 4. ayak yarışları Halikarnas Motor Sporları Kulübü ev sahipliğinde 26-27 Ekim tarihlerinde Kızılağaç Mahalllesi'ndeki Bodrum Arena Motosiklet Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Yarışma öncesi parkurda hazırlıklar sürüyor. Oldukça zor ve tehlikeli olan parkurlarda yüzlerce motosiklet tutkunu aynı anda yarışa başlayacak. Güce dayalı olan yarışlarda en zor parkurlar ise Taş parkuru ve kamyon tekerlerinin üzerinde geçmek olacak gibi görülüyor. Parkuru en hızlı bitiren yarışmacı ise Dünya Süper Enduro Yarışları'na gitmeye hak kazanacak.



Şampiyona ile ilgili hazırlıkları inceleyen Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Ulusal bir yarışmaya ev sahipliği yapıyoruz. Süper Enduro Halikarnassos, Türkiye'nin farklı yerlerinden sporcuları Bodrum'da bir araya getirecek. Bu yarışın heyecanını yaşıyoruz. Bu etkinliğin sloganı bizim Bodrum için hayal ettiğimiz geleceği çok güzel özetliyor; 'Spor turizmin geleceğidir, Bodrum turizmdir'. Bodrum doğasıyla, tarihiyle spor turizminin geleceğidir."



Faysal Şefkatlioğlu: "Çok heyecanlı bir yarış"



Bodrum'da ilk defa süper enduro yarışı yapıldığını dile getiren Halikarnas Motor Sporları Kulübü Başkanı Faysal Şefkatlioğlu, "Süper enduro şu anda motor sporlarında dünyada en çok izlenen organizasyonların başında geliyor. Toplu çıkışta bizim süper enduro parkurunda bütün her şeyin seyircinin önünde olacağı bir yarış gerçekleşecek. Çok heyecanlı bir yarış. Bu yarış Dünya'da genelde kapalı spor salonlarında yapılıyor. Artık enduro ikinci plana düştü. Süper enduro ile seyircinin buluşması Bodrum'da ilk defa olacak. Biz de ilk defa böyle bir yarışa ev sahipliği yapacağız. Çok heyecanlıyız. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bodrum Belediyesi bize çok büyük bir destek sağlıyor" diye konuştu.



Parkur ve kategorilerden de bahseden Şefkatlioğlu, sözlerine şöyle devam etti:



"Şu anda 6+1 kategori var. Yani 6 kategori ve bayanlar kategorisi var. Toplam 7 kategori olacak. Parkur çok zor. Gördüğünüz gibi taş engeller var. Lastik engeller var. Atlama rampaları var. Kütüklerimiz daha sonra gelecek, kütük rampaları var. Doğal ve suni engeller var. Bizim hedefimiz Dünya şampiyonalarındaki çıtayı yakalayabilmek."



Şampiyonaya katılacak kimi sporcular da parkurda kısa bir sürüş yaptı. Motosikleti ile parkuru deneyen sporcular, "Parkur biraz zor ama gayet güzel, eğlenceli. Aşılamayacak engeller yok. Yarışacak bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Bodrum'a yakışır parkur olmuş. Hız değil, güç gerektiren bir yarış. Emeği geçen herkesin emeğine sağlık. Yarışa girecek arkadaşlara başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandılar. - MUĞLA

Kaynak: İHA