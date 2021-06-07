Süper Enduro GP, Kocaeli'de tamamlandı yarışlar nefes kesti
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Süper Enduro GP, Kocaeli'de tamamlandı yarışlar nefes kesti

Süper Enduro GP, Kocaeli'de tamamlandı yarışlar nefes kesti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaeli'de gerçekleşen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Süper Enduro GP final yarışları nefesleri kesti.

Kocaeli'de gerçekleşen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Süper Enduro GP final yarışları nefesleri kesti. Yarışlar sonunda dereceye girenler ödüllendirildi.

Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyelerinin ev sahipliğinde Türkiye Süper Enduro Şampiyonası sezonunun ilk ayak yarışı, Kartepe'de gerçekleştirildi. Nefes kesen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Süper Enduro GP final yarışlarının ilk gününde sıralama turları ve 1. etap yarışları gerçekleştirildi. Pazar günü ise 2. etap yarışları büyük bir mücadeleye sahne oldu. Pandemi kurallarının göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen etkinliğe TMF'ye bağlı lisanslı profesyonel sporcular ve takımlar katılım sağlarken, motosiklet tutkunlarının merakla takip ettiği yarışlarda Avrupa standartlarına uygun oluşan parkur enduro severlerin ilgi odağı oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından katılan endurocuların ekstrem parkurunda hem engel hem de rakipleriyle mücadelesi göz doldurdu. Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Süper Enduro GP Final Yarışları; Super EnduroGP, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Genç (EG), Enduro Veteran (EV) ve Enduro Kadın (EV) sınıflarında yapıldı.

Cumartesi ve pazar günleri yapılan yarışlarda ipi göğüsleyen yarışmacılar podyuma çıktı. Buna göre GP Yarışlarında Deniz Memnu birinci olurken Anıl Özşeker ikinci, Rafet Karakuş ise üçüncü oldu. Prestij kategorisinde Rafet Karakuş birinc,i Deniz Memnu ikinci, Murat Yazıcı ise üçüncü oldu. Büyük çekişmeye sahne olan Gençler kategorisinde Anıl Özşeker birinci olurken Tolga Demir ikinci, Özgür Bar ise üçüncü oldu.

Usta kategorisinde Sinan Ordu birinci olmayı başardı. Soner Metin ise ikinci, Serkan Karandı üçüncü oldu. Veteran kategorisinde ise Savaş Serim birinci olurken Hüseyin Neziroğlu ikinci, Erdem Gülüş ise üçüncü oldu. Bir diğer kategori olan Hobi kategorisinde ise Aykut Kızıltan birincilik ipini göğüslerken Ömer Bulduk ise ikinci, Salih Çarpışantoprak ise üçüncü oldu.

Yarışlarda derece yapan tüm yarışmacılar anı madalyası ve kupa ile ödüllendirildi. - KOCAELİ

Süper Enduro GP, Kocaeli'de tamamlandı yarışlar nefes kesti
Süper Enduro GP, Kocaeli'de tamamlandı yarışlar nefes kesti
Süper Enduro GP, Kocaeli'de tamamlandı yarışlar nefes kesti
Süper Enduro GP, Kocaeli'de tamamlandı yarışlar nefes kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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