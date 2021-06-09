Süper babalara süper hediyeler Morhipo'da
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Süper babalara süper hediyeler Morhipo'da

Süper babalara süper hediyeler Morhipo'da
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Morhipo, stilinden ödün vermeyen, rahatına düşkün, bakımlı ve teknoloji tutkunu babalar için binlerce hediye seçeneğini bir arada sunuyor.

Morhipo, stilinden ödün vermeyen, rahatına düşkün, bakımlı ve teknoloji tutkunu babalar için binlerce hediye seçeneğini bir arada sunuyor.

Morhipo'dan yapılan açıklamaya göre, Babalar Günü alışverişi için ne alacağına karar veremeyenler, morhipo.com'da aradığı en iyi hediyeyi bulma fırsatı yakalıyor.

Modayı yakından takip eden stil sahibi babalar için Pierre Cardin'in pike polo tişörtleri, People By Fabrika'nın yazlık ceketleri, Kiğılı'nın yaza uygun gömlekleri, Avva'nın spor şık seçimleri morhipo.com'da bulunuyor.

Babalar Günü için hediye seçerken şık ayakkabılar da alternatif bir hediye olarak ön plana çıkıyor.

F By Fabrika'nın rahat yazlık ayakkabı ve terlikleri, adidas ve Nike gibi dünya markalarının sneakerları, Camper'ın en şık modelleri Morhipo'da beğeniye sunuluyor.

Bakımına özen gösteren babalar için Clinique ve Perricone MD gibi dünyaca ünlü kozmetik markalarının erkeklere özel cilt bakım ürünlerini, Philips'in tıraş makinelerini, Davidoff, Calvin Klein, Paco Rabanne gibi dünyaca ünlü markaların parfümleri hediye olarak tercih edilebiliyor.

Ayrıca Morhipo'da, teknoloji meraklısı babalar için son model cep telefonları, tabletler, ses ve görüntü sistemleriyle müzik ve film keyfini katlamak veya DJI'ın eğlenceli drone'lar hediye alternatifleri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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