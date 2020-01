Süper babaanne milli sporcu torununu Dünya Şampiyonası'na hazırlıyor

03.01.2020 11:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:46

65 yaşındaki babaanne Kibar Uzunçavdar Antrenmana girdiğimiz zaman Sude benim için bir torun değil, öğrenciDoğan GÜNDOĞDU - Osman BAKIRİSTANBUL, - Avrupa Şampiyonu Milli Tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, babaannesi sayesinde tanıştığı tekvandoda hedef yükselterek, Dünya Şampiyonluğu için çalışmalara başladı. Eski milli tekvandocu olan babaannesi ve milli takım antrenörü babası Serkan Uzunçavdar eşliğinde hazırlıklarını sürdüren Sude, 1 yaşından itibaren tekvando sporuyla ilgileniyor. Babaanne Kibar Uzunçavdar, Antrenmana girdiğimiz zaman Sude benim için bir torun değil, öğrenci dedi.Milli Tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, babaannesi Kibar Uzunçavdar ve babası Serkan Uzunçavdar Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.Maltepe Belediyesi'nin de bir dönem desteklediği Milli sporcu Sude, babaannesi Kibar Uzunçavdar, babası Serkan Uzunçavdar ve halası Serpil Uzunçavdar sayesinde tekvandoya başladı. Her gün ailecek spor salonunda çalıştıklarını ifade eden Sude, Ramazan ayında bile iftar öncesi hep birlikte spor yaptıklarını söyledi.Avrupa Şampiyonu genç sporcu ayrıca, kazandığı başarıların kılavuzunun 'aile disiplininden geldiğini vurguladı. 65 yaşındaki babaanne Kibar Uzunçavdar ise kendisi ve ailesi için tekvandonun olmazsa olmaz olduğunu ifade etti. Sude Yaren Uzunçavdar, Benim ailem tekvandocu. 1 yaşından beri bu sporun içindeyim. Babam, babaannem ve halam antrenörlerim. Bu aileden kaynaklı bir spor ve ben 3'üncü kuşak tekvandocuyum. İlk adımlarımı spor salonunda attım dedi. AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU HAYAL EDİYORDUMAvrupa Şampiyonası'na gitmeden önce Dünya Başkanlık Şampiyonası'nda yakaladığı başarıyla kota aldığını ifade eden genç sporcu, Hep Avrupa şampiyonu olmayı hayal ediyordum. Kendi kendime, 'Avrupa Şampiyonluğu'na az kaldı' diyordum. Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçlarda çok heyecanlıydım ama ilk maçları kazanarak kendime geldim. İlk maçta bir sakatlık yaşadım ancak babam, 'kızım biz buraya altın madalya için geldik' dedi. Şampiyonada motive olmamdaki en önemli sebep tribünlerdeki 'Türkiye' sesleri idi şeklinde o an minderde yaşadığı duygularını dile getirdi.TÜRK BAYRAĞI İLE MOTİVE OLDUSude Yaren Uzunçavdar, altın madalyaya giden yolda final müsabakasında Rus rakibi karşısında geriye düşmesine rağmen kazandığı anları ise şöyle anlattı;İlk rauntta öndeydim ancak bir sakatlık yaşadım. Bu isnada Deniz Türe hocam beni motive etti. 3. raunt ise rakibim 9-6'lık skorla öne geçti. Sonrasında kolumdaki Türk bayrağını gördüm, skorboarda ki Türk bayrağına da baktım ve o sırada 6 saniyem kaldığını gördüm. Kendime güvenim geldi, inandım ve de yüz bölgesine bandal vuruşu yapıp 3 puan alarak durumu eşitledim. Son 2 saniye kala yopçagiyi vurup maçı kazanarak Avrupa Şampiyonu oldum. Seremonide asker selamı verdim. Bu da bayağı gündem oldu. Cumhurbaşkanımız ile görüştüm. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya geldi. Yaşayacağım her şampiyonluk sonrasında yine asker selamı vereceğim.BAŞARIMIN SEBEBİ AİLEMBaşarılarının sebebi olarak ailesini gösteren Sude, Annem, babam, babaannem, halam... Yani hepimiz burada antrenman yapıyoruz, birlikteyiz. Çok disiplinli yetiştik. Ağladığım günler de oldu ama o şampiyonluğu tattığınızda, kürsüye çıktığınızda İstiklal Marşı okunduğunda onun tadı bambaşka oluyor diye konuştu.TEKVANDO OLMAZSA OLMAZLARIMDANDIR65 yaşındaki babaanne Kibar Uzunçavdar da, kendisinin erkek çocuğu gibi yetiştiğini vurgulayarak, Dövüş sporlarını çok seviyordum. En çok da tekvando ilgimi çekiyordu. Tekvando olmazsa olmazlarımdandır. Eski milli sporcuyum ve 40 yıldır bu sporun içindeyim. Milli takım antrenörlüğü yaptım. Milli hakem olarak da devam ettim ancak bu sene antrenörlüğe geri döndüm diye konuştu.SUDE, 1 YAŞINDAN BERİ TEKVANDO YAPIYORSude çocukken birlikte antrenmanlara geldiklerini söyleyen babaanne Uzunçavdar, Biz sürekli Sude ile beraberdik ve birlikte idmanlar yapıyorduk. Sude, 1 yaşından itibaren tekvando yapıyor ve onu yanımdan hiç ayırmadım. Antrenmana girdiğimiz zaman Sude bir torun değil benim için, öğrenci. Çünkü öyle olması gerekiyor. Maçlara ve müsabakalara girdiği zaman ise sadece ülkemi ve bayrağımı düşünürüm. Çünkü hedeflerim var. Çok şükür Avrupa Şampiyonu oldu ve birçok turnuvada da birincilikleri var. Rabbim nasip ederse Sude'den Dünya ve Olimpiyat Şampiyonlukları bekliyorum. İstiklal Marşımızı okutup bayrağımızı dalgalandırmasını istiyorum. Sude benim gözbebeğim, her şeyim şeklinde konuştu.AİLECEK TEKVANDO SPORUNA AŞIĞIZSude'nin babası, eski milli tekvandocu ve milli takım antrenörü Serkan Uzunçavdar ise, Biz annemizden başladık bu spora. Bizler de çocuklarımıza aynı şekilde öğrettik. Ben de eski milli sporcuyum, aktif olarak da milli takım antrenörüyüm. Sude, son olarak Avrupa Şampiyonu oldu. Öncesinde de birçok başarısı var. Biz ailecek tekvando sporuna aşığız ve bu nesiller boyu böyle sürecek ifadelerini kullandı.

Sude Yaren Uzunçavdar, 2019 yılı Ekim ayında Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından İspanya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Sude, finalde Rus rakibi Snezhana Kirianiva'yı mağlup ederek Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı.

Kaynak: DHA