Süper Baba'nın Alim'i, Evlilik Kervanına Katıldığını Böyle Duyurdu: Biz Evlendik

1993-1997 yıllarında yayınlanan efsane dizi 'Süper Baba'nın küçük Alim'i Eray Demirkol dün akşam uzun süredir birlikte olduğu Gamze Akyel ile evlendi.

MUTLU HABERİ BÖYLE DUYURDU

Eray Demirkol, sosyal medya hesabından düğün karelerini paylaşarak mutluluğunu "Biz Evlendik" sözüyle dile getirdi.

DÜĞÜNÜNDEN KARELER PAYLAŞTI

Düğüne ailesi ve yakın çevresi katılan ünlü isim takipçilerine, düğününden özel kareler paylaştı. İkilinin fotoğrafına binlerce beğeni geldi.

ERAY DEMİRKOL KİMDİR?

Tiyatro ve sinema sanatçısı. Süper Baba'da oynadığı Alim rolüyle tanınır. Aziz Nesin sahnesinde tiyatro eğitimi alan Demirkol, çocuk yaşta sanat hayatına atıldı. İlk deneyimini Süper Baba dizisinde ed inen sanatçı, Daha sonra tiyatro eğitimine Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde devam etti. Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümünü bitirdi. Muzaffer İzgü'nün hayatını konu alan "Zıkkımın Kökü" isimli TV filminde rol aldı. Dizi film ve sinema filmlerinde rol almaya devam ediyor.