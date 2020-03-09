Süper Ay Yunanistan'da görüntülendi
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu doğa olayı Süper Ay, Yunanistan'dan çıplak gözle izlendi.
09.03.2020 22:49 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:49
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu doğa olayı Süper Ay, Yunanistan'dan çıplak gözle izlendi.
Süper Ay, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Komşu ülke Yunanistan'ın Dedeağaç şehrinden de izlenebilen Süper Ay görenleri mest etti. Dünya'ya en yakın konuma gelen Ay, seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu. - DEDEAĞAÇ
Kaynak: İHA