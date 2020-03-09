Süper Ay Yunanistan'da görüntülendi Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu doğa olayı Süper Ay, Yunanistan'dan çıplak gözle izlendi.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu doğa olayı Süper Ay, Yunanistan'dan çıplak gözle izlendi.



Süper Ay, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Komşu ülke Yunanistan'ın Dedeağaç şehrinden de izlenebilen Süper Ay görenleri mest etti. Dünya'ya en yakın konuma gelen Ay, seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu. - DEDEAĞAÇ

Kaynak: İHA