Süper ay Yüksekova'da görsel şölen oluşturdu
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Süper ay Yüksekova'da görsel şölen oluşturdu

Süper ay Yüksekova'da görsel şölen oluşturdu
08.05.2020 01:40 | Son Güncelleme: 08.05.2020 01:41

Süper ay Yüksekova'da görsel şölen oluşturdu Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlenen 'Süper Ay' Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de net bir şekilde görüntülendi.

Süper ay Yüksekova'da görsel şölen oluşturdu

HAKKARİ - Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlenen 'Süper Ay' Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de net bir şekilde görüntülendi.

Yüksekova ilçesinde akşam bulutların az olmasıyla beraber 'Süper Ay' net bir şekilde görülürken vatandaşlar tarafından hayran hayran bırakılırken, doyumsuz manzara oluştu. Dünya'ya en yakın konuma gelen ay gökyüzünde akşam saatlerinde doyumsuz bir manzara oluşturdu. Normalden yüzde 14'e kadar daha büyük gözlemlenebilen ve yüzde 30 daha parlak görülen Süper Ay'ın tüm parlaklığı ve görkemiyle oluşturduğu güzel görüntü ilçe halkı tarafından da cep telefonlarıyla onu anı çekmeyi de ihmal etmediler.

Süper ay Yüksekova'da görsel şölen oluşturdu

Kaynak: İHA

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