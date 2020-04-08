'Süper ay' Yozgat semalarında da görüldü
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süper ay, Yozgat

'Süper ay' Yozgat semalarında da görüldü

'Süper ay' Yozgat semalarında da görüldü Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük göründüğü Süper Ay, Yozgat semalarında da görüldü.

08.04.2020 23:01 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:02

'Süper ay' Yozgat semalarında da görüldü

YOZGAT - Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük göründüğü Süper Ay, Yozgat semalarında da görüldü.

Ay'ın her zamankinden daha büyük göründüğü ve Dünya'ya en yakın konumda olduğu Süper Ay, akşam saatlerinden itibaren Yozgat semalarında kendini gösterdi. Saat 19.30 itibariyle yükselmeye başlayan Dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Şehrin birçok yerinden izlenebilen Süper Ay, kendisine hayran bıraktı.

'Süper ay' Yozgat semalarında da görüldü

Kaynak: İHA

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'Süper ay' Yozgat semalarında da görüldü
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