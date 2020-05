Süper Ay Tutulması Ne Zaman? NASA Açıkladı

NASA, bir sonraki Süper Ay (Super Moon) tutulmasının tarihini paylaştı. Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği, her zamankinden daha parlak ve büyük gözlemlendiği etkileyici gökyüzü olaylarından birisini daha görmemize çok az bir zaman kaldı.

Süper Ay (Super Moon) bu yıl ilk kez 9 Şubat'ta görülmüş, ikincisi 9 Mart, üçüncüsü 8 Nisan'da ortaya çıkmıştı. Süper Ay'ın dördüncüsü (Super Flower Moon) 7 Mayıs Perşembe günü sabah ve gün batımında olmak üzere iki kez görülecek. Bu bilginin Nasa tarafından paylaşıldığını belirtelim. Çiçeklerin açma dönemine denk geldiğinden Flower Moon olarak adlandırılan olay, Dünya'nın farklı yerlerinden görülecek, netliği tahmin edileceği üzere bulunulan konum ve hava olayına bağlı olarak değişecek.

Looking forward to tonight's supermoon? ?? What makes it so super in the first place?

A supermoon is a full Moon occurring when the Moon is at its closest point in its orbit around Earth — making it slightly brighter and larger. More Moon facts: https://t.co/C1pS191XFi pic.twitter.com/ZthKb0rrX4

— NASA (@NASA) April 7, 2020

Süper Ay Nedir?

Ay, Dünya'ya en yakın noktaya ulaştığında %14 daha büyük ve %30 daha parlak gözüküyor. Ay tutulması da Dünya'nın Güneş ile Ay'ın arasına girip, Ay'ın üzerine gölgesinin düşmesiyle oluyor. Ay tutulması da bu iki olayın aynı anda meydana gelmesiyle yaşanıyor. Süper Ay tutulması sırasında, Dünya'nın arkasından gelen Güneş ışınlarının Ay'ı kızıla boyaması nedeniyle bu olaya "Kızıl Ay tutulması" ya da "Kanlı Ay tutulması" da deniyor.