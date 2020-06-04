'Süper Ay' rüzgar gülleri ile görüntülendi 'Süper Ay' rüzgar gülleri ile görüntülendi Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlenen 'Süper Ay' Hatay'da rüzgar gülleri ile görüntülendi.

'Süper Ay' rüzgar gülleri ile görüntülendi

HATAY - Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlenen 'Süper Ay' Hatay'da rüzgar gülleri ile görüntülendi.

Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlenen 'Süper Ay' Hatay'da Belen ilçesinde rüzgar gülleri ile görüntülendi. Süper Ay'ın tüm parlaklığı ve görkemiyle oluşturduğu güzel görüntü vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.

Normalden yüzde 14'e kadar daha büyük gözlemlenebilen ve yüzde 30 daha parlak görülen Süper Ay'ın tüm parlaklığı ve görkemiyle oluşturduğu güzel görüntü vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

Kaynak: İHA