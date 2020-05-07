Süper Ay Mersin'de görüntülendi
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Süper Ay Mersin'de görüntülendi

Süper Ay Mersin'de görüntülendi
07.05.2020 00:55 | Son Güncelleme: 07.05.2020 00:55

Mersin'in Erdemli ilçesinde yağışlı havanın ardından gökyüzündeki bulutların dağılmasıyla birlikte Süper Ay geceyi aydınlattı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yağışlı havanın ardından gökyüzündeki bulutların dağılmasıyla birlikte Süper Ay geceyi aydınlattı.

Süper Ay tüm parlaklığı ve görkemiyle görüntülendi.

Ayın dünyaya en yakın olduğu anın dolunaya denk gelmesi 'Süper Ay' olarak isimlendiriliyor. 2020'nin ilk Süper Ay'ı 9 Şubat'ta, ikincisi 9 Mart'ta, üçüncüsü ise 8 Nisan'da gözlemlenmişti. 6 Mayıs'ı 7 Mayıs'a bağlayan bu gece ise yılın son Süper Ayı gerçekleşti. Ay bu gece normalden daha büyük ve daha parlak görüntüsüyle kendini gösterirken, tüm görkemiyle gökyüzünü kapladı.

(Hüseyin Yıldız/İHA)

Süper Ay Mersin'de görüntülendi

Kaynak: İHA

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