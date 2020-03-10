Süper Ay'ın kartpostallık doğuşu ve batışı
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İskenderun, süper ay, Hatay, Güncel

Süper Ay'ın kartpostallık doğuşu ve batışı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Süper Ay'ın doğuşu ve batışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

10.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:31
Süper Ay'ın kartpostallık doğuşu ve batışı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Süper Ay'ın doğuşu ve batışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İskenderun'da Amanos Dağlarının üzerinden doğan Süper Ay sabahın ilk ışıkları ile birlikte İskenderun Körfezinin üzerinde batışını tamamladı.

Havanın rüzgarlı ve hafif bulutlu olmasına rağmen Süper Ay'ın muhteşem görüntüsü kartpostallık manzaraya sahne oldu. Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu dolunay vaktinde oluşan Süper Ay'ın İskenderun Körfezi üzerinde batışına martılar da eşlik etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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