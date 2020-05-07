'Süper Ay' görüntüsüyle hayran bıraktı
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'Süper Ay' görüntüsüyle hayran bıraktı

'Süper Ay' görüntüsüyle hayran bıraktı
07.05.2020 23:27 | Son Güncelleme: 07.05.2020 23:28

'Süper Ay' görüntüsüyle hayran bıraktı Bursa'nın İnegöl İlçesinde yağışlı havanın ardından gökyüzündeki bulutların dağılmasıyla birlikte Süper Ay'ı izleme fırsatı oluştu.

'Süper Ay' görüntüsüyle hayran bıraktı

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde yağışlı havanın ardından gökyüzündeki bulutların dağılmasıyla birlikte Süper Ay'ı izleme fırsatı oluştu. Süper Ay tüm parlaklığı ve görkemiyle izleyenleri hayran bıraktı.

Ayın dünyaya en yakın olduğu anın dolunaya denk gelmesi 'Süper Ay' olarak isimlendiriliyor.

2020'nin ilk Süper Ay'ı 9 Şubat'ta, ikincisi 9 Mart'ta, üçüncüsü ise 8 Nisan'da gözlemlenmişti. 6 Mayıs'ı 7 Mayıs'a bağlayan bu gece ise yılın son Süper Ayı gerçekleşti.

Ay bu gece normalden daha büyük ve daha parlak görüntüsüyle kendini gösterirken, tüm görkemiyle görüntülendi.

'Süper Ay' görüntüsüyle hayran bıraktı

Kaynak: İHA

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