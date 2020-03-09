SÜPER AY GÖRENLERİ MEST ETTİ Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHAAy'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği anda ortaya çıkan Süper Ay görsel şölen oluşturdu.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği anda ortaya çıkan Süper Ay görsel şölen oluşturdu. Akşam saatlerinde ortaya çıkan Süper Ay, çıplak gözle izlendi.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Ulus Parkı'na gelen vatandaşlar hem Süper Ay'ı izledi hem de o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Bu yıl ikinci defa gerçekleşen Süper Ay, Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesinden dolayı, yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------- -İstanbul manzarasında görülen Ay-Ay'ı seyreden ve fotoğraf çekinen vatandaşlar-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA