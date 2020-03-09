Süper Ay görenleri hayran bıraktı Ay'ın normalinden yüzde 30 daha parlak ve yüzde 15 daha büyük göründüğü 'Süper Ay', Adana'da etkileyici görüntüler ortaya çıkarttı.

Ay'ın normalinden yüzde 30 daha parlak ve yüzde 15 daha büyük göründüğü 'Süper Ay', Adana'da etkileyici görüntüler ortaya çıkarttı.

Ay'ın her zamankinden daha büyük göründüğü ve Dünya'ya en yakın konumda olduğu 'Süper Ay' akşam saatlerinden itibaren kendini gösterdi. Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayanlar, saat 19.00'dan itibaren yükselmeye başlayan Dolunay'ı hayranlıkla izledi. 2020 yılında ikinci kez gözlemlenen 'Süper Ay' kentin simgelerinden Merkez Camii ve tarihi Büyük Saat Kulesi ile buluşunca seyrine doyulmaz bir manzara oluştu.

(İHA)

Kaynak: İHA