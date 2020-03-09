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süper ay, Güncel

Süper Ay görenleri büyüledi

AY'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği anda ortaya çıkan Süper Ay görsel şölen oluşturdu.

09.03.2020 22:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:08
Süper Ay görenleri büyüledi
AY'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği anda ortaya çıkan Süper Ay görsel şölen oluşturdu. Akşam saatlerinde ortaya çıkan Süper Ay, çıplak gözle izlendi. 

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Ulus Parkı'na gelen vatandaşlar hem Süper Ay'ı izledi hem de o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Bu yıl ikinci defa gerçekleşen Süper Ay, Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesinden dolayı, yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görülüyor. 


- İstsnbul

Kaynak: DHA

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