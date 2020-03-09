Süper Ay görenleri büyüledi
AY'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği anda ortaya çıkan Süper Ay görsel şölen oluşturdu.
09.03.2020 22:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:08
AY'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği anda ortaya çıkan Süper Ay görsel şölen oluşturdu. Akşam saatlerinde ortaya çıkan Süper Ay, çıplak gözle izlendi.
- İstsnbul
Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Ulus Parkı'na gelen vatandaşlar hem Süper Ay'ı izledi hem de o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Bu yıl ikinci defa gerçekleşen Süper Ay, Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesinden dolayı, yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görülüyor.
- İstsnbul
Kaynak: DHA