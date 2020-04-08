"Süper Ay" Balıklıgöl'ü aydınlattı
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Balıklıgöl, Şanlıurfa, süper ay

"Süper Ay" Balıklıgöl'ü aydınlattı

"Süper Ay" Balıklıgöl'ü aydınlattı Şanlıurfa'da Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olup, normalden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper Ay" Balıklıgöl ve Urfa Kalesi'ni aydınlattı.

08.04.2020 23:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:14

"Süper Ay" Balıklıgöl'ü aydınlattı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olup, normalden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper Ay" Balıklıgöl ve Urfa Kalesi'ni aydınlattı.

Ay'ın normalden çok daha büyük ve parlak göründüğü 'Süper Ay' Şanlıurfa semalarını aydınlattı. Korona virüs salgını nedeniyle az sayıda vatandaşın ilgi gösterdiği Süper Ay parlaklığıyla dikkat çekti. Akşam saatlerinden itibaren kentte görüntülenen Süper Ay, normal halinden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görüntüsüyle yeryüzünü aydınlattı. Bazı vatandaşlar, Balıklıgöl'den bazıları da Urfa Kalesi yakınında bulunan seyir tepesinden Süper Ay'ı teleskop ile izledi. Süper Ay'ı ilk defa bu kadar yakından gördüklerini belirten vatandaşlar, hayran kaldıklarını ifade etti.

Süper Ay'ın gece boyunca dünyanın pek çok noktasından gözlemleneceği belirtildi.

'Süper Ay' Balıklıgöl'ü aydınlattı

Kaynak: İHA

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"Süper Ay" Balıklıgöl'ü aydınlattı
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