Süper Amatör'ün 12. haftasında 34 gol atıldı

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme'de 12. hafta maçları sonunda toplam 34 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme 12. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 9 müsabaka sonunda toplam 34 gol atıldı. Haftanın en farklı galibiyeti Erciyes Reşadiye Gençlikspor'u 6-1 yenen Kayseri Yolspor elde etti. 1 maçın berabere bittiği Kayseri Süper Amatör Küme 12. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

OSB Atletikspor 1-2 Hacılar Erciyesspor

Amarat Gençlikspor 2-0 Kocasinan Ülküspor

Buğdaylıspor 2-1 Tomarza Belediyespor

Kayserigücü 3-0 Esentepespor

Kocasinan Şimşekspor 0-3 Erciyes Esen Makina

Kayseri Yolspor 6-1 Erciyes Reşadiye Gençlik

Gültepespor 2-2 Talas Anayurtspor

Kayseri Şekerspor 5-0 Özvatan Gençlikspor

Sanayi Esnafspor 0-4 Başakpınar Belediyespor

Kayseri Gençlerbirliği 3-0 Yavuzspor (Hükmen) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor