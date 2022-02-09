Süper Amatör'ün 12. haftasında 34 gol atıldı
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Kayseri Süper Amatör Küme'de 12. hafta maçları sonunda toplam 34 gol atıldı.
KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme'de 12. hafta maçları sonunda toplam 34 gol atıldı.
Kayseri Süper Amatör Küme 12. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 9 müsabaka sonunda toplam 34 gol atıldı. Haftanın en farklı galibiyeti Erciyes Reşadiye Gençlikspor'u 6-1 yenen Kayseri Yolspor elde etti. 1 maçın berabere bittiği Kayseri Süper Amatör Küme 12. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
OSB Atletikspor 1-2 Hacılar Erciyesspor
Amarat Gençlikspor 2-0 Kocasinan Ülküspor
Buğdaylıspor 2-1 Tomarza Belediyespor
Kayserigücü 3-0 Esentepespor
Kocasinan Şimşekspor 0-3 Erciyes Esen Makina
Kayseri Yolspor 6-1 Erciyes Reşadiye Gençlik
Gültepespor 2-2 Talas Anayurtspor
Kayseri Şekerspor 5-0 Özvatan Gençlikspor
Sanayi Esnafspor 0-4 Başakpınar Belediyespor
Kayseri Gençlerbirliği 3-0 Yavuzspor (Hükmen) - KAYSERİ