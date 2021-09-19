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Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme'de gruplar belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme'de gruplar belirlendi

Kütahya'da 2021-2022 sezonu Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme kura çekimi gerçekleştirildi.

Kütahya'da 2021-2022 sezonu Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme kura çekimi gerçekleştirildi.

Kütahya ASKF Başkan Vekili Ali Okçu yaptı. Ali Okçu, "Kulüplerimize kazası belasız hedeflerine ulaşmalarını diliyorum. İnşallah pandemi dolayısıyla sıkıntı yaşamayız. 1,5 sezonumuz pandemi nedeniyle heba oldu. Herkesin gönlüne göre biten bir sezon olsun" dedi.

Kütahya ASKF, Süper Amatör Küme ve 1. Amatör Küme takımlarının temsilcilerinin katılımıyla sıra ve grup belirlenmesi için kura çekilişi gerçekleştirdi. Süper Amatör Küme'de 14 takım tek grup halinde oynayacak. Futbol Federasyon'un 7'şerli veya 8'erli olarak belirlediği takdirde 2 grup olarak bölünmesi kararlaştırıldı. Ekim ayının son haftasında bir sıkıntı olmazsa lig başlayacak. Kütahya Merkez'de 1. Amatörde lige 25 takım müracaat etti ve 9-8-8 şeklinde 3 gruba ayrıldı. Tavşanlı'da 18 takım müracaat etti ve 9-9 olarak 2 gruba ayrıldı. Domaniç'te müracaat eden 5 takımdan 1 grup oluşturuldu. Gediz'den katılan takımlar A takımları hariç genç grupların hepsinde mücadele etmek için başvurdu. Emet'ten 3 takım, Simav'dan katılacak 14 takım ile birleştirilip 2 grup oluşturuldu. Oluşturulan 8 grubun birincileri play of oynayacak. Süper Amatör'den 4 takım düşecek ve 2 takım süper amatör lige çıkacak. Gelecek yıl süper amatör lig eskisi gibi 12 takımlı olacak.

"Yeşil sahaları özledik"

Açılış konuşmasında kulüp temsilcilerine seslenen Kütahya Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Gayret, "2021-2022 sezonunda nihayet sahalara kavuşuyoruz. Sporu ve spordaki güzel tabloları özledik. Bu seneden itibaren kesintisiz olarak spor müsabakaları devam eder. Kazasız belasız bir sezon olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeşil sahaları özlediğini dile getiren Spor Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı Mehmet Acet, "Pandemiden dolayı 2 sezondur, birbirimizi göremiyoruz. Yeşil sahaları özledik. 2021-2022 futbol sezonunun hayırlı olmasını diliyorum. 2 sezondan inşallah ders çıkarmışızdır. Güzel liglerin ortaya çıkarılacağı bir ligi olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA

Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme'de gruplar belirlendi

Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme'de gruplar belirlendi

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Haber: Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme'de gruplar belirlendi - Haberler Spor
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