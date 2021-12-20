Süper amatör Lig: Tomarza Belediyespor: 9 Yavuzspor: 0

Süper Amatör Lig'de Tomarza Belediye Spor, rakibi Yavuzspor'u 9-0 mağlup etti.

Tomarza Belediye Spor ile Yavuzspor Vali Muammer Güner Stadında karşı karşıya geldi. Maçın, 90 dakikası boyunca topa hakim olan Tomarza Belediye Spor, hem maçın ilk yarısında hem de ikinci yarısında atmış olduğu gollerle fark attı. Maçın ilk yarısını 5-0 önde kapatan Tomarza Belediye Spor maçın ikinci yarısında da topa hakimiyetini sürdürerek 4 gol daha attı. Tomarza Belediye Spor'da maçın yıldızı Resul 4 gol atarken, 2 gol Erol, 2 gol Hakan ve 1 gol de Ü lker'in ayağından buldu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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