Süper Amatör Lig A Grubu

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Süper Amatör Küme A Grubunda lider olan Yavuzelispor, deplasmanda oynadığı Şehitkamil Gençlikspor maçını 6-0 kazandı.

Gaziantep Batur Stadında hafta sonunda oynan maçta Yavuzelispor ile Şehitkamil Gençlikspor karşılaştı. Müsabakanın başından itibaren etkili oynayan Yavuzelispor, 6-1'lik skor ile 3 puan almayı başardı. Deplasmandan 3 puanla evine dönen Yavuzelispor, liderliğini de devam ettirdi. - GAZİANTEP