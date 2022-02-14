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Süper Amatör Lig A Grubu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Süper Amatör Lig A Grubu

Süper Amatör Küme A Grubunda lider olan Yavuzelispor, deplasmanda oynadığı Şehitkamil Gençlikspor maçını 6-0 kazandı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Süper Amatör Küme A Grubunda lider olan Yavuzelispor, deplasmanda oynadığı Şehitkamil Gençlikspor maçını 6-0 kazandı.

Gaziantep Batur Stadında hafta sonunda oynan maçta Yavuzelispor ile Şehitkamil Gençlikspor karşılaştı. Müsabakanın başından itibaren etkili oynayan Yavuzelispor, 6-1'lik skor ile 3 puan almayı başardı. Deplasmandan 3 puanla evine dönen Yavuzelispor, liderliğini de devam ettirdi. - GAZİANTEP

Süper Amatör Lig A Grubu

Süper Amatör Lig A Grubu

İhlas Haber Ajansı - Spor

Şehitkamil, Gaziantep, Spor, Haberler

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