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Süper Amatör Küme'de ilk yarı tamamlandı

Süper Amatör Küme'de ilk yarı tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2021-2022 sezonunun ilk yarısı hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme'de 2021-2022 sezonunun ilk yarısı hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de heyecan ikinci yarı kaldığı yerden devam edecek. Pandemi sonrası 31 Ekim'de başlayan Süper Amatör Küme 26 Aralık'ta oynanan 9. hafta karşılaşmaları ile tamamladı. 2 grupta toplam 20 takımın kıyasıya mücadele ettiği Süper Amatör Küme'de A grubunu Kayseri Şekerspor, B Grubunda Erciyes Esen Makinaspor lider olarak tamamladı.

Ligin ilk yarısında sadece 1 takım puan ile tanışmadı. Ligin ikinci yarısı 15-16 Ocak'ta başlayacak. - KAYSERİ

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