Süper Amatör Küme'de ilk sakatlık

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de ilk sakatlık yaşandı.

22.09.2019 13:22
Süper Amatör Küme'de ilk sakatlık

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de ilk sakatlık yaşandı.


Ligin açılış maçında Trend Gayrimenkulspor ile Kayseri Şekerspor karşılaştı. Maçın 27.dakikasında Mevlüt Padak sakatlandı.


Trend Gayrimenkulspor oyuncusu Mevlüt, rakibi ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak yerde kaldı. Mevlüt Padak'a ilk müdahelesi saha sağlık görevlisi tarafından yapıldı. Genç futbolcunun el bileğinde kırık olduğu belirlendi.


Mevlüt Padak'ın sahalardan 3-4 hafta ayrı kalacağı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (1)

  • RUHI-BJK:
    nasıl yani ? bu haber şifre falan mı? yine de geçmiş olsun futbolcuya . . . eli kolu kırılan futbolcular hep bomba gibi döner . . . eli incinmesin diye denge antremanları ve yeni tekniklerle çalışmaları keşfederler. . . ve dönüş bambaşka olur. . . kendisi seneye bir üst ligde olacak.
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.