Süper Amatör Küme'de de 9. haftada 39 gol atıldı
Kayseri Süper Amatör Küme'de 9. hafta maçları sonunda toplam 39 gol atıldı.
KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme'de 9. hafta maçları sonunda toplam 39 gol atıldı.
Kayseri Süper Amatör Küme 9. Hafta maçları tamamlandı. Oynanan 10 müsabaka sonunda toplam 39 gol atıldı. Hafta sonu oynanan 10 karşılaşmada 2 maçta kazanan çıkmadı. En farklı galibiyeti ise Kayseri Yavuzspor'u 9-2 mağlup eden Erciyes Esen Makinaspor aldı. Süper Amatör Küme 9.hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle;
Özvatan Gençlikspor 1-0 Amarat Gençlikspor
Gültepespor 2-1 Sanayi Esnafspor
Hacılar Erciyesspor 3-2 Kocasinan Ülküspor
Kayseri Yolspor 1-0 Tomarza Belediyespor
Erciyes Esen Makina 9-2 Yavuzspor
Kayseri Şekerspor 1-1 OSB atletikspor
Kayseri Gençlerbirliği 1-1 Kocasinan Şimşekspor
Esentepespor 1-0 Buğdaylıspor
Başakpınar Belediyespor 5-2 Talas Anayurtspor
Erciyes Reşadiye Gençlik 1-5 Kayserigücü FK - KAYSERİ
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