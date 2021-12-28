Süper Amatör Küme'de de 9. haftada 39 gol atıldı

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme'de 9. hafta maçları sonunda toplam 39 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme 9. Hafta maçları tamamlandı. Oynanan 10 müsabaka sonunda toplam 39 gol atıldı. Hafta sonu oynanan 10 karşılaşmada 2 maçta kazanan çıkmadı. En farklı galibiyeti ise Kayseri Yavuzspor'u 9-2 mağlup eden Erciyes Esen Makinaspor aldı. Süper Amatör Küme 9.hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

Özvatan Gençlikspor 1-0 Amarat Gençlikspor

Gültepespor 2-1 Sanayi Esnafspor

Hacılar Erciyesspor 3-2 Kocasinan Ülküspor

Kayseri Yolspor 1-0 Tomarza Belediyespor

Erciyes Esen Makina 9-2 Yavuzspor

Kayseri Şekerspor 1-1 OSB atletikspor

Kayseri Gençlerbirliği 1-1 Kocasinan Şimşekspor

Esentepespor 1-0 Buğdaylıspor

Başakpınar Belediyespor 5-2 Talas Anayurtspor

Erciyes Reşadiye Gençlik 1-5 Kayserigücü FK - KAYSERİ

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