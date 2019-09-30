Süper Amatör Küme'de 2.hafta geride kaldı

30.09.2019 09:43

Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de hafta sonu oynanan 2.hafta maçlarındaki ile tamamlandı.



Oynanan 7 karşılaşma sonrası 24 gol atıldı. En gollü karşılaşma ise Talas Anayurtspor ile Kayseri Sağlıkpor maçı oldu. Tam 6 golün atıldığı karşılaşmada gülen Talas Anayurtspor oldu. İşte haftanın toplu sonuçları şu şekilde;



Süper Amatör Küme 2.Hafta sonuçları



Kayseri Demirspor 1-1 Kayseri Şekerspor



Kocasinan Şimşekspor 1-2 Develispor



Esen Makina Belsinspor 1-0 M.P.Gençlerbirliği



Kayseri Yolspor 4-1 Kocasinan Ülküspor



Talas Anayurtspor 4-2 Kayseri Sağlıkspor



Trend Gayrimenkulspor 2-0 Buğdaylıspor



Özvatan Gençlikspor 0-5 Hacılar Erciyesspor - KAYSERİ

Kaynak: İHA