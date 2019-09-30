Süper Amatör Küme'de 2.hafta geride kaldı
Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de hafta sonu oynanan 2.hafta maçlarındaki ile tamamlandı.
Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de hafta sonu oynanan 2.hafta maçlarındaki ile tamamlandı.
Oynanan 7 karşılaşma sonrası 24 gol atıldı. En gollü karşılaşma ise Talas Anayurtspor ile Kayseri Sağlıkpor maçı oldu. Tam 6 golün atıldığı karşılaşmada gülen Talas Anayurtspor oldu. İşte haftanın toplu sonuçları şu şekilde;
Süper Amatör Küme 2.Hafta sonuçları
Kayseri Demirspor 1-1 Kayseri Şekerspor
Kocasinan Şimşekspor 1-2 Develispor
Esen Makina Belsinspor 1-0 M.P.Gençlerbirliği
Kayseri Yolspor 4-1 Kocasinan Ülküspor
Talas Anayurtspor 4-2 Kayseri Sağlıkspor
Trend Gayrimenkulspor 2-0 Buğdaylıspor
Özvatan Gençlikspor 0-5 Hacılar Erciyesspor - KAYSERİ