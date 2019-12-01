Süper Amatör Küme'de 11. hafta tamamlandı
Kayseri Süper Amatör Küme'de 11. hafta maçları tamamlandı.
Kayseri Süper Amatör Küme'de 11. hafta maçları tamamlandı. Develispor'un liderlik koltuğunu koruduğu haftada en farklı galibiyeti Demirspor'u 8-2 mağlup eden Sağlıkspor elde etti.
Bu sezon 14 takımın kıyasıya mücadelesine sahne olan Kayseri Süper Amatör Küme'de 11. hafta maçları tamamlandı. İlk yarıda son haftalara girilirken bu hafta Kocasinan Ülküspor'a 2-0 yenilen Develispor liderliğini korudu. Haftanın en karlı takımı Buğdaylıspor'u 3-0 yenerek lider ile arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Gençlerbirliği oldu. Bu sezon şampiyon olan takımın BAL için baraj maçı oynayacağı ligde son 4 sırayı alan takımlar ise küme düşecek. Süper AmatörKüme'de 11. haftada alınan sonuçlar ise şöyle:
T.Gayrimenkul-Özvatan Gençlik: 1-1
Kocasinan Ülküspor-Develispor: 2-0
Sağlıkspor-Demirspor: 8- 2
Kocasinan inan Şimşek-Talas Anayurt: 2-1
Gençlerbirliği-Buğdaylıspor: 3-0
Yolspor-Hacılar Erciyesspor: 0-2
Esen Makine Belsin-Kayseri Şekerspor: 4- 1 - KAYSERİ