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Süper Amatör Küme'de 11. hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme'de 11. hafta maçları tamamlandı.

01.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:45
Süper Amatör Küme'de 11. hafta tamamlandı

Süper Amatör Küme'de 11. hafta maçları tamamlandı. Develispor'un liderlik koltuğunu koruduğu haftada en farklı galibiyeti Demirspor'u 8-2 mağlup eden Sağlıkspor elde etti.


Bu sezon 14 takımın kıyasıya mücadelesine sahne olan Kayseri Süper Amatör Küme'de 11. hafta maçları tamamlandı. İlk yarıda son haftalara girilirken bu hafta Ülküspor'a 2-0 yenilen Develispor liderliğini korudu. Haftanın en karlı takımı Buğdaylıspor'u 3-0 yenerek lider ile arasındaki puan farkını 2'ye düşüren oldu. Bu sezon şampiyon olan takımın BAL için baraj maçı oynayacağı ligde son 4 sırayı alan takımlar ise küme düşecek. Süper AmatörKüme'de 11. haftada alınan sonuçlar ise şöyle:


T.Gayrimenkul-Özvatan Gençlik: 1-1


Kocasinan Ülküspor-Develispor: 2-0


Sağlıkspor-Demirspor: 8- 2


Kocasinan inan Şimşek-Talas Anayurt: 2-1


Gençlerbirliği-Buğdaylıspor: 3-0


Yolspor-Hacılar Erciyesspor: 0-2


Esen Makine Belsin-Kayseri Şekerspor: 4- 1 - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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