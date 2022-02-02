Süper Amatör küme 11. hafta tamamlandı

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme'de 11. hafta maçları sonunda toplam 34 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme 11. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 9 müsabaka sonunda toplam 34 gol atıldı. Hafta sonu oynanan 9 karşılaşma sonunda 1 maçta kazanan çıkmadı. En farklı galibiyeti Talas Anayurtspor'u 5-1 yenen Hacılar Erciyesspor elde etti. Süper Amatör Küme 11. hafta maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:

OSB Atletikspor 2-2 Başakpınar Belediyespor

Kayseri Gençlerbirliği 2-0 Buğdaylıspor

Kocasinan Şimşekspor 2-0 Tomarza Belediyespor

Kayserigücü 0-2 Kayseri Yolspor

Amarat Gençlikspor 2-0 Sanayi Esnafspor

Hacılar Erciyesspor 5-1 Talas Anayurtspor

Amarat Gençlikspor 3-0 Sanayi Esnafspor

Kocasinan Ülküspor 2-1 Özvatan Gençlikspor

Erciyes Esen Makina 3-2 Esentepespor

Kayseri Şekerspor 5-0 Gültepespor

Erciyes Reşadiye 3-0 Yavuzspor (Hükmen) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor