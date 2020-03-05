Süper Ajanlar Filmi
Süper Ajanlar filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Süper Ajanlar filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Guillaume Ivernel, Zhiyi Zhang ikilisinin yönetmenliğini yaptığı animasyon filmin senaryosunda Stéphane Carraz, Michel Pagès ve Zhiyi Zhang'ın imzaları bulunuyor.
Filmin orijinal seslendirmelerinde ise Karen Strassman, Monsieur Poulpe ve Davy Mourier yer alıyorlar.
Yönetmen: Guillaume Ivernel
Senaryo: Michel Pagès, Stéphane Carraz
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Spycies
Yapımcı Firma: Siyah Beyaz Movies
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Çin, Fransa
Orijinal Dili: Çince, İngilizce
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 07.02.2020
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Kaynak: InterSinema.com