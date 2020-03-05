Süper Ajanlar Filmi
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Süper Ajanlar Filmi

Süper Ajanlar filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Süper Ajanlar filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:59
Süper Ajanlar Filmi

Guillaume Ivernel, Zhiyi Zhang ikilisinin yönetmenliğini yaptığı animasyon filmin senaryosunda Stéphane Carraz, Michel Pagès ve Zhiyi Zhang'ın imzaları bulunuyor.

Filmin orijinal seslendirmelerinde ise Karen Strassman, Monsieur Poulpe ve Davy Mourier yer alıyorlar.

Yönetmen: Guillaume Ivernel

Senaryo: Michel Pagès, Stéphane Carraz

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Spycies

Yapımcı Firma: Siyah Beyaz Movies

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Çin, Fransa

Orijinal Dili: Çince, İngilizce

Filmin Süresi: 90 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 07.02.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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