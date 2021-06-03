Sunucu Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek
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Sunucu Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek

Sunucu Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek
Hürriyet - Haberler | Magazin

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu.

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, tazminat talebini kısmen kabul ederek davalı Pınar Ergüner'in, davacı Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira ödemesine hükmetti.

Serenay Sarıkaya, sunucu Pınar Ergüner'e 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Sarıkaya'nın avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde 8 Temmuz 2019 tarihinde sunucu Pınar Ergüner'in kişilik haklarına saldırı ve hakkında asılsız iddialarda bulunduğunu belirtilmişti.

Kaynak: Hürriyet

Ünlü sunucu, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek
Ünlü sunucu, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek
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Sunucu Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek - Haberler Magazin
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