Sunucu Murat Başoğlu Hakkındaki Soruşturma

Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.



Alınan bilgiye göre, Burcu Başoğlu Kabadayı'nın İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesine başvuruldu.



Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, nöbetçi mahkemece Burcu Başoğlu Kabadayı için yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol tedbiri uygulandı.



Daha önce, sunucu Murat Başoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.