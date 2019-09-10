Sunucu Kaya'nın mutlu günü

10.09.2019 14:18

Gaziantep'te organizatörlük ve sunuculuk yapan seslendirme sanatçısı Muhammed Kaya'nın kızı Simanur, evlilik için ilk adımını attı



Gaziantep'te bir düğün salonunda gerçekleştirilen nişan merasimini Ali Hayramet hocanın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Birbirinden güzel ilahilerinin okunduğu nişan töreninde; nişan yüzüklerinin takılması ve pasta kesimi ile sona erdi.



Gaziantep'te organizatörlük ve sunuculuk yapan seslendirme sanatçısı Muhammed Kaya'da kızının mutlu gününde salona gelen davetlilerle tek tek ilgilendi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA