Sunucu Kaya'nın mutlu günü
Gaziantep'te organizatörlük ve sunuculuk yapan seslendirme sanatçısı Muhammed Kaya'nın kızı Simanur, evlilik için ilk adımını attıGaziantep'te bir düğün salonunda gerçekleştirilen nişan merasimini Ali Hayramet hocanın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Gaziantep'te organizatörlük ve sunuculuk yapan seslendirme sanatçısı Muhammed Kaya'nın kızı Simanur, evlilik için ilk adımını attı
Gaziantep'te bir düğün salonunda gerçekleştirilen nişan merasimini Ali Hayramet hocanın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Birbirinden güzel ilahilerinin okunduğu nişan töreninde; nişan yüzüklerinin takılması ve pasta kesimi ile sona erdi.
Gaziantep'te organizatörlük ve sunuculuk yapan seslendirme sanatçısı Muhammed Kaya'da kızının mutlu gününde salona gelen davetlilerle tek tek ilgilendi. - GAZİANTEP