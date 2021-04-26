Sunucu Büşra Yıldırım yapım şirketi kurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sunucu Büşra Yıldırım yapım şirketi kurdu

Sunucu Büşra Yıldırım yapım şirketi kurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Sunucu ve sosyal medya fenomeni Büşra Yıldırım kendi adını taşıyan yeni şirketi ile yapımcılık serüvenine başladı.

Sunucu ve sosyal medya fenomeni Büşra Yıldırım kendi adını taşıyan yeni şirketi ile yapımcılık serüvenine başladı.

Beyaz TV'de yayınlanan 'İyi ki Varsın' programının sunuculuğunu yapan ve sosyal medya fenomeni Büşra Yıldırım, prodüksiyon şirketi Büşra Prodüksiyon ile yapımcılığa girişti. "Bu sektörde daima yenilik yapmak zorundasınız. Ben de TV sunuculuğu, Instagram hesabı derken nihayet asıl istediğim yapımcılığa başladım. Kendi adımı taşıyan şirketimizde aynı zamanda CEO olarak görev yapıyorum. Bu şirketin yapımları, Türk aile yapısına uygun yapımlar olacak. Değerlerine sahip çıkamayan toplumların kültürleri yozlaşmaya mahkümdur. Benim amacım bu değerleri genç nesillere de aşılayabilmek" diyen Büşra Yıldırım, şirketin toplumsal misyonunu açıkladı.

Yıldırım, hal diliyle de örnek olmaya çalıştığını "Ben ailemden gördüğüm değerlerle bu günlere geldim. O değerler beni bugün olduğum insan haline getirdi. İstiyorum ki yeni nesil dediğimiz Z kuşağı da bu değerleri tanısın ve güzelliklerini keşfetsin. İşte o zaman bizim toplumumuzu yıkmaya hiçbir kuvvet yetmez" şeklindeki sözleriyle açıkladı.

Yıldırım şimdilik kendi programının yapımlarıyla ilgileneceklerini ancak yakın gelecekte toplumsal projelerde de yer alacaklarını açıkladı. Bu bağlamda sosyal sorumluluk projelerine destek vereceklerini ifade eden Yıldırım, "Aile ve ailevi değerlerin korunmasına yönelik projelere her zaman destek olmayı sürdüreceğiz. TV ekranlarında yayınlanan programlar, sadece eğlence amacı taşımamalıdır. Aynı zamanda toplumsal değerlerin korunmasına yönelik mesajlar da içermelidir. Biz yapımlarımızda buna dikkat edeceğiz. Türk aile yapısının yozlaşmasına elimizden geldiği kadar engel olacağız" diye konuştu. - ANKARA

Sunucu Büşra Yıldırım yapım şirketi kurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Müge Anlı, sesiyle büyülemeye devam ediyor! Yıldız Tilbe'nin şarkısını okuduğu videosu rekora koşuyor
Müge Anlı, sesiyle büyülemeye devam ediyor! Yıldız Tilbe'nin şarkısını okuduğu videosu rekora koşuyor
Aksungur SİHA'dan yeni başarı! 30 kilometre menzildeki hedefi tam 12'den vurdu
Aksungur SİHA'dan yeni başarı! 30 kilometre menzildeki hedefi tam 12'den vurdu
Almanya'da polisin Türk iş insanına uyguladığı şiddet George Floyd olayını hatırlattı
Almanya'da polisin Türk iş insanına uyguladığı şiddet George Floyd olayını hatırlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Ersin Tatar Süleyman Soylu
Magazin Serdar Ortaç Demet Akalın Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Aykut Kocaman Fırat Aydınus Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sunucu Büşra Yıldırım yapım şirketi kurdu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 16:38:16. #1.14#

title