Sunucu Başoğlu ile Bermek Boşandı

Sunucu Murat Başoğlu eşi Hande Bermek'ten boşandı.



Kuşadası 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Murat Başoğlu, Hande Bermek ve taraf avukatları katıldı.



Mahkemede, tarafların anlaşmalı olarak boşandığı, çiftin çocuklarının velayetinin ise anneye verildiği öğrenildi.



Başoğlu ve Bermek, adliye çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.



Sunucu Başoğlu hakkında 27 Ağustos'ta, basında yer alan haberler üzerine "Hayasızca hareketler" suçundan Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmış, 30 Ağustos'ta da yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmişti.