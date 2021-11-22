Sunny Lady denize indi

YALOVA (İHA) - Yalova Altınova Tersaneler Bölgesinde kurulu bulunan özel bir tersanede Norveç için inşa edilen Sunny Lady gırgır-trol gemisini törenle denize indirildi

Norveçli dizayn firması Salt Ship Design tarafından geliştirilen ve LNG&Batarya sevk sistemine sahip dünyanın Libas'tan sonra ikinci gırgır-trol gemisi Sunny Lady, törenle suya indi. DNV-GL klas sertifikasına sahip gemi Norveç bayrağını taşıyor.

86,5 m uzunluğundaki Sunny Lady 350 m3 LNG tanka, 2.830 m3 RSW (Soğutulmuş Deniz Suyu) tank kapasitesine ve 1000 kWh batarya gücüne sahip. Buna ek olarak bünyesinde 5.500 kW ana makine bulunduruyor. Sahip olduğu 1000 kWh gücündeki bataryası yoğunlukla tepe tıraşlama operasyonlarında, enerji geri kazanımında kullanılacak ve geminin rıhtımda bulunduğu zamanlarda gürültü ve çevre kirliliğini engellenebilecek. Sunny Lady gırgır/trol gemisi olarak hem tek hem de çift taraflı balık avlayabilecek şekilde donatıldı.

Özel tersane yetkilileri, "Sunny Lady'nin denize iniş töreni iş ortaklarımız, çalışma arkadaşlarımız ve aileleriyle birlikte gerçekleştirildi. Geminin inşasında emekleri olan ve törenimize katılım gösteren herkese teşekkür ederiz" diye konuştular. - YALOVA