'Sünnetli bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu yüzde 90 daha az görülüyor'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Sünnetli bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu yüzde 90 daha az görülüyor'

'Sünnetli bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu yüzde 90 daha az görülüyor'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Sünnetin bebek ve çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları riskini azalttığını belirten Çocuk Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Ötgün, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sünnetin bebek ve çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları riskini azalttığını belirten Çocuk Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Ötgün, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ötgün, "Sünnetli bebek ve çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu yaklaşık yüzde 90 daha az görülüyor" diye konuştu.

Sünnetin çoğunlukla ilk iki yaşta yapıldığını ifade eden Çocuk Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Ötgün, "Tıbbi açıdan da sünnetin yara iyileşmesinin hızlı olduğu bebeklik döneminde yapılması daha uygundur. Çoğunlukla yenidoğan ve ilk üç ayda lokal anestezi ile yapılmaktadır. Fakat uygun koşullarda ve genel anestezi yapıldığı sürece her yaşta yapılabilir" diye konuştu.

"BİRÇOK YARARI VAR"

Sünnetin sağlık açısından gösterilmiş birçok yararı olduğunu söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ötgün, "Sünnetli bebek ve çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu yaklaşık yüzde 90 daha az görülmektedir" dedi. 

"İYİLEŞME BEŞ İLA YEDİ GÜN SÜRER"

Prof. Dr. Ötgün konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sünnet için değişik yöntemler kullanılmakla birlikte uygun koşullarda uzman kişilerce yapıldığında en güvenilir ve sonuçları en iyi olan klasik yöntem olup hala en sık kullanılandır. Sünnet sonra iyileşme genellikle beş ila yedi gün sürer. Sünnet sonrası erken dönem uygun tedavi ağrısız olarak geçirilebilir. Cerrahi yöntemden bağımsız olarak kızarıklık, morluk ve şişlik görünebilir. Günümüzde deneyimli cerrahlar tarafından yapılan sünnet sonrası sargı uygulaması yapılmadığı için idrar yapma güçlüğü ve özel pansuman gereksinimi olmamaktadır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mansur Yavaş Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Münir Özkul Haluk Levent Melisa Şenolsun
Spor Max Meyer Samet Aybaba Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
'Sünnetli bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu yüzde 90 daha az görülüyor' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 12:27:03. #1.15#

title