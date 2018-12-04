Sünnetin Aktüel Değeri" Sempozyumu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Acem'in Arap'a üstünlüğü yok. Peki bu ırkçılık niye? 'Dünyada ırkçılık niye yükseliyor' dediğimiz zaman, medeniyet kodlarımıza dönmemiz gerektiğini görüyoruz." dedi.

Şahin, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sünnetin Aktüel Değeri" konulu sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, günlük bir doların altında geliri olan binlerce yoksulun bulunduğu, 5 yaşına gelmeden ve temiz su bulamadan ölen çocukların olduğu, "Aylan" bebeklerin öldüğü dünyanın, yeni bir adalet sistemine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Fransa'da devam eden protestoları anımsatan Şahin, insanı merkeze alan yeni bir dünya düzenine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Şahin, Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Muhammed'in hayatını okuyarak alınması gereken mesajlar olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sevgili Peygamberim, Veda Hutbesi'nde kadınla erkeği birbirine emanet ediyor. Acem'in Arap'a üstünlüğü yok. Peki bu ırkçılık niye? 'Dünyada ırkçılık niye yükseliyor' dediğimiz zaman, medeniyet kodlarımıza dönmemiz gerektiğini görüyoruz. Biz merhamet, vicdan medeniyetinden, İbni Haldun'ları yetiştiren medeniyetten geliyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize öğreteceğimiz şey güzel ahlaksa, ekmek ve su gibi bu değerleri önemsememiz gerekiyor."

İnsanı merkeze alan, çevreyi koruyan bakış açısına ihtiyaç olduğunu dile getiren Şahin, "Koruyucu olan medeniyet kodlarına dönerek, oradan aldığımız ilahı mesajı içselleştirmemiz gerek. Yapacak çok işimiz var. Gücümüzü birleştirme konusunda elimizden geleni yapmalıyız." dedi.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de hadis ve usul tartışmalarının ehline bırakılması gerektiğine dikkati çekti.

Sünnetsiz, hadissiz Kur'an-ı Kerim olamayacağını savunan Gür, "Kur'an-ı Kerim'in en büyük tefsiri, bizzat yaşayan peygamber, onun sözleri ve iletileridir. Sünnet olmadan ne ibadet olur, ne de Kur'an-ı Kerim anlaşılır." dedi.

Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmed Said Hatiboğlu da İslam'ın oryantalist bakış açısıyla yayılmaya başladığını, yanlış bilgilerin de arttığını kaydetti.

Hatiboğlu, kadınların İslam'da önemli bir yeri olduğuna değinerek, "Peygamber efendimiz müşkül duruma düştüğünde hanımına danışırmış. Hazreti Aişe'ye dini bilgi öğrenmek isteyenlerden mektuplar gelirmiş. O da Hazreti Talha'nın kızı Aişe aracılığıyla yazdırdığı mektuplarla sual soran erkeklere cevaplar gönderiyormuş. Üstelik bunu, Peygamberimizden sonra yapıyor." diye konuştu.

Sempozyum akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti.