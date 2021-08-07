Sünneti için kumbarasında biriktirdiği parayı yangın mağdurlarına bağışladı
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Sünneti için kumbarasında biriktirdiği parayı yangın mağdurlarına bağışladı

Sünneti için kumbarasında biriktirdiği parayı yangın mağdurlarına bağışladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 8 yaşındaki Melih Furkan Işık, kumbarasında sünnet düğünü için biriktirdiği parayı Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınlarında zarara uğrayanlara bağışladı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 8 yaşındaki Melih Furkan Işık, kumbarasında sünnet düğünü için biriktirdiği parayı Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınlarında zarara uğrayanlara bağışladı.

Karşıyaka Mahallesi'nde oturan Mehmet ve Yıldız Işık çiftinin 8 yaşındaki oğulları Melih Furkan, annesine televizyonda seyrettiği Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarına çok üzüldüğünü ve kumbarasında sünnet düğününe destek olmak için harçlıklarından biriktirdiği parayı yangın mağdurlarına bağışlamak istediğin söyledi. Çocuklarının bu isteğini seve seve kabul eden Işık ailesi durumu Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliğine bildirdi.

Melih Furkan Işık'ı evinde ziyaret ederek kumbarayı teslim alan Türk Kızılay Temsilcisi Mustafa Şen, "Melih'in kendisi küçük ama gönlü büyük. Kumbarasında birikirmiş olduğu paraları Antalya, Milas ve Bodrum'da orman yangınlarından mağdur durumdaki kardeşlerimize gönderilmek üzere Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliğine teslim etti. Bizler minik kardeşimizle gurur duyduk. Teslim aldığımız bu paraları Kızılay Genel Merkezimiz aracılığıyla yangın bölgesindeki mağdurlara göndereceğiz. Melih kardeşime ve ailesine çok teşekkür ederim. Bizleri çok duygulandırdı. Allah kendisinden razı olsun" dedi.

Kızılay Temsilcisi Mustafa Şen, örnek davranışından dolayı minik Melih'e kol saati hediye etti.

Oğlunun orman yangınında evsiz kalan insanlardan ve hayvanlardan çok etkilendiğini dile getiren Anne Yıldız Işık, "Oğlum önümüzdeki yıl sünnet olacak. Sünnet düğününde bizlere katkıda bulunmak için iki seneden bu yana harçlıklarını kumbarada biriktiriyordu. Bize biriktirdiği paraları yangınında evsiz kalan insanlara ve hayvanlara bağışlamak istediğini söyleyince biz de bu kararına saygı duyduk ve kendisiyle gururlandık" diye konuştu. - KÜTAHYA

Sünneti için kumbarasında biriktirdiği parayı yangın mağdurlarına bağışladı
Sünneti için kumbarasında biriktirdiği parayı yangın mağdurlarına bağışladı
Sünneti için kumbarasında biriktirdiği parayı yangın mağdurlarına bağışladı
Sünneti için kumbarasında biriktirdiği parayı yangın mağdurlarına bağışladı
Sünneti için kumbarasında biriktirdiği parayı yangın mağdurlarına bağışladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sünneti için kumbarasında biriktirdiği parayı yangın mağdurlarına bağışladı - Haberler
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