Sünneti Görmeyen Kesimlerin Yanlış Çizgide Olduklarını Ortaya Koymaya Çalışıyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Sünneti görmeyip de 'Kur'an bize yeter.' diyen bazı kesimler var. Bunların nasıl yanlış bir çizgide olduklarını ortaya koymaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Yurtdışı Göreve Hazırlık Eğitim Semineri'nde, yurt dışında görev yapacak din görevlilerine hitap etti.

Din görevlilerinin sahip olması gereken en önemli özelliğin görev bilinci ve vazife şuuru olduğunu ifade eden Erbaş, dünyanın 106 ülkesinde kuruma bağlı müşavir, koordinatör ve imamların bulunduğunu belirtti.

Erbaş, dini istismar eden yapılarla mücadele için seferberlik başlattıklarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, uzmanlarımız, daire başkanlarımız, müftülerimiz şu anda Türkiye'ye yayılmış durumda. Nedir faaliyetimiz? Dini istismar edenlerin milletimize vermiş oldukları zararları ortadan kaldırma, onları önleme, hurafelerden uzaklaştırma konusunda çalışmalarımız var. Sünneti görmeyip de 'Kur'an bize yeter.' diyen bazı kesimler var. Bunların nasıl yanlış bir çizgide olduklarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız milletimize duyurmak için şu anda alanda. Ülkemizin her yerini karış karış bu şekilde dolaşacağız."

"Bunların hepsi oyundur"

İslamofobi'nin en büyük problemlerden birisi olduğunu, bugün anti-İslamizm haline geldiğini dile getiren Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyi yapıyorlar. Örgütler kuruyorlar. O örgütlere insan öldürttürüyorlar, boğazlattırıyorlar, onu kameralara alıyorlar. O kameralarla bütün dünyaya seyrettiriyorlar. Yeter ki İslamofobi'yi artırsınlar, çoğaltsınlar, insanlar İslam'dan uzaklaşsın. Bunların hepsi bir plandır, hepsi bir oyundur. Bunu sizler inşallah bulunduğunuz yerlerdeki insanlara anlatacaksınız."