Sünnetçioğlu Mahallesi'nde 1,5 kilometre uzunlukta yol asfaltlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sünnetçioğlu Mahallesi'nde 1,5 kilometre uzunlukta yol asfaltlandı

Sünnetçioğlu Mahallesi'nde 1,5 kilometre uzunlukta yol asfaltlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kandıra ilçesi Pelitpınarı Mahallesi'nden Sünnetçioğlu Mahallesi'ne oradan da Kandıra-İzmit yoluna bağlantının sağlandığı 1,5 kilometre uzunluktaki yolda asfalt serimi yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kandıra ilçesi Pelitpınarı Mahallesi'nden Sünnetçioğlu Mahallesi'ne oradan da Kandıra-İzmit yoluna bağlantının sağlandığı 1,5 kilometre uzunluktaki yolda asfalt serimi yapıldı.

Büyükşehir belediyesi yağışların olmadığı yaz aylarında Kocaeli genelinde cadde ve bulvarların yanı sıra kırsal mahallelerde de üstyapı çalışmaları kapsamında asfaltlama yapımına devam ediyor. Bu doğrultuda Kandıra ilçesi Sünnetçioğlu Mahallesi'nde Büyükşehir belediyesi tarafından 2 bin 100 ton asfalt, 4 bin ton da plent miks temel serimi yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatı ile Pelitpınarı Mahallesi'nden Sünnetçioğlu Mahallesi'ne oradan da Kandıra-İzmit yoluna bağlantının sağlandığı 1,5 kilometre uzunluktaki yolda asfaltlama çalışmalarına başlandı. Kısa süre içerisinde asfaltlama çalışması tamamlanarak, yol vatandaşın hizmetine sunuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pazar keyfi planlayanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için yağış uyarısı
Pazar keyfi planlayanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için yağış uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Haluk Levent Burak Özçivit Davut Güloğlu
Spor Erol Bulut Lionel Messi Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sünnetçioğlu Mahallesi'nde 1,5 kilometre uzunlukta yol asfaltlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 11:12:11. #1.14#

title