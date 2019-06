Sünnet töreni öncesi şehit babalarının mezarı ziyaret ettiler

Mardin'in Derik ilçesinde 3 yıl önce polis lojmanlarına teröristlerce uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Benli'nin 10 ve 8 yaşlarındaki oğulları için Hatay'da sünnet töreni düzenlendi.

Şehidin emanetleri 10 yaşındaki Cemal Efe ile 8 yaşındaki Murat Ege, Ekinci Mahallesi'ndeki Türk bayrağı asılı evlerinden alınarak özel harekat, yunus ve çevik kuvvetin oluşturduğu konvoy eşliğinde şehir turu yapılarak Antakya Şehitliği'ne getirildi.

Şehitliğin önüne açılan yaklaşık 12 metrelik Türk bayrağının altından anneleri Turna Benli ile geçen çocuklar, babalarının kabrini ziyarette dua etti, polis selamı verdi.

Babalarının meslektaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Cemal Efe ve Murat Ege, daha sonra törenin yapılacağı salonda mehteran takımı tarafından karşılandı.

Salona giren çocukların oynadığı zeybek büyük alkış aldı.

Törende, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve Mardin Emniyet Müdür Yardımcısı Cihan Karabıçak da şehit çocuklarını yalnız bırakmadı.

"En çok istediği şey çocuklarının sünnet düğününü yapmaktı"

Anne Turna Benli, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Mutlu günlerinde yakınlarının ve polis teşkilatının kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Benli, şöyle devam etti:

"Bir tarafımız eksik ama ben inanıyorum o da bizimle. Çünkü her şey o kadar güzel ki... Bir el var görünmeyen, her zaman bizimleydi. Bugün üzüntü çok var ama gurur da var, çok şükür. Eşimin en çok istediği şey çocuklarının sünnet düğününü yapmaktı. Şehir dışından gelen arkadaşları oldu, özellikle Güneydoğu'da beraber çalıştığı arkadaşları geldi ve çocuklar onları görünce babaları gelmiş gibi sevinip koşup boyunlarına sarıldılar, iyi ki varlar."

Şehit oğlu Cemal Efe, tören dolayısıyla heyecanlı olduğunu söyledi.

Murat Ege ise büyüyünce polis olmak istediğini dile getirerek "Çünkü benim babam polisti, iki amcam da polis, onun için ben de polis olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA