Sünnet olan iki kardeşe, itfaiye ekiplerinden sürpriz
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Sünnet olan iki kardeşe, itfaiye ekiplerinden sürpriz

Sünnet olan iki kardeşe, itfaiye ekiplerinden sürpriz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Elazığ'da itfaiye ekipleri, sünnet olan iki kardeşe sürpriz yaparak onları ziyaret etti.

Elazığ'da itfaiye ekipleri, sünnet olan iki kardeşe sürpriz yaparak onları ziyaret etti. Kardeşler itfaiye aracına binerek tur attı.

Elazığ'da sünnet olan Ömer (7) ve Mustafa(9) kardeşler, itfaiye ekiplerini çok sevdiğini söyledi. Bunun üzerine çocukların ailesi Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak, sünnet düğününe davet etti. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, Harput'ta düzenlenen sünnet düğününe siren çalarak gitti. Ekipler, hem sünnet olmasından dolayı hem de doğum günü nedeniyle Ömer için itfaiye aracından anons yaptı.

Daha sonra iki kardeş itfaiye aracına bindirilerek tur attı. Yapılan sürprizden dolayı iki kardeşin mutluluğu gözlerinden okundu.

Çocukların ailesi de itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ELAZIĞ

Sünnet olan iki kardeşe, itfaiye ekiplerinden sürpriz
Sünnet olan iki kardeşe, itfaiye ekiplerinden sürpriz
Sünnet olan iki kardeşe, itfaiye ekiplerinden sürpriz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sünnet olan iki kardeşe, itfaiye ekiplerinden sürpriz - Haberler
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