Sünnet olan dördüzlere sürpriz kutlama

22.08.2019 10:58

Kilis Devlet Hastanesinde sünnet olan dördüz kardeşler için sürpriz kutlama düzenlendi.

Kilis'te yaşayan Çamoğlu ailesi, 2,5 yaşındaki dördüz çocukları Mehmet, Miraç, Ömer ve Selim'i sünnet ettirmek için Kilis Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada hekimler tarafından gerekli kontrolleri yapılan dördüz kardeşler, aynı gün sünnet edildi.

Hastane yönetimi ve Sağlık-Sen Kilis Şubesi tarafından organize edilen programda Çamoğlu kardeşler için kutlama yapılarak pasta kesildi.

Sağlık çalışanlarının yakından ilgilendiği dördüz kardeşlere Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut tarafından da çeyrek altın hediye edildi.

Baba Ahmet Çamoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen sürpriz program karşısında şaşırdıklarını ve mutlu olduklarını söyledi.

Dört bebeğe aynı anda bakabilmenin çok zor olduğunu bu nedenle insanlardan dua beklediklerini ifade eden Çamoğlu, "Hepsinin ayrı bir zorluğu var. Gerçekten hepsi ayrı kişiliğe sahip ancak bunun yanında güzel tarafları da var Allah sabır veriyor. Allah hayırlı özellikle de dinine, vatanına ve milletine faydalı evlatlar olmalarını nasip etsin." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen de Kilis'te ilk defa aynı anda bir dördüz sünneti gerçekleştirildiğini ve belediye olarak ailenin sevincine ortak olmak istediklerini belirtti.

İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık ise sağlık çalışanlarının sünnetleri yapılan dördüzler ile yakından ilgilendiğini ifade ederek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dördüz kardeşlerin sünnetini gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Doktor Hasan Aslan da dördüzleri ilk gördüğünde kısa bir şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Muayene ettiği dördüz kardeşleri ailenin de fikrini alarak aynı gün sünnet yapmaya karar verdiklerini anlatan Aslan, "Hatıra olması açısından daha güzel olacağını düşündük ve operasyonları tamamladık herhangi bir problemimiz de olmadı. Allah onları nazarlardan saklasın ve ailesine bağışlasın." dedi.

Aslan, dördüzlerin sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu ve en kısa zamanda taburcu edileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA