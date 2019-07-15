Sünnet olan çocuklara "Erkeklik Belgesi"

19 Mayıs Belediyesinde düzenlenen sünnet şöleninde erkekliğe ilk adımı atan miniklere çeşitli hediyeler ve "Erkeklik Belgeleri" verildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında yıl boyu etkinlikler düzenleyen 19 Mayıs Belediyesi, yaptığı sünnet şöleni ile ilçede yaklaşık 100 çocuğu sünnet ettiriyor. Bafra Devlet Hastanesinde uzman hekimler tarafından yapılan sünnet ile erkekliğe ilk adımı atan minikleri ziyaret eden 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler ve bu yıl ilk defa düzenlenen "Erkeklik Belgelerini" de dağıttı.

Başkan Topaloğlu açıklamasında, "Göreve geldiğimiz günden bu yana sosyal faaliyetlere ağırlık vermeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu tür sosyal faaliyetlere devam edeceğiz. Sünnet şölenimiz de her kesime ulaşabileceğimiz bir etkinlik. Her yıl 100'e yakın çocuğumuzu sünnet ettiriyoruz. Bundan sonrada var olduğumuz süre içinde sünnet şölenlerimize devam edeceğiz. Çocuklarımızı sağlıklı bir şekilde gençliğe hazırlamak istiyoruz. Çocuklarımızın erkekliğe attıkları bu ilk adım hayırlı olsun. İnşallah hep birlikte çocuklarımızın damatlıklarını görmeyi bizlere ve siz ailelerine nasip eder" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA